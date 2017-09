Sepang (dpa) - Der russische Formel-1-Pilot Daniil Kwjat muss sein Cockpit bei Toro Rosso für den Franzosen Pierre Gasly räumen. Das italienische Team gab den Tausch vor der Reise zum Grand Prix von Malaysia bekannt.

«Kwjat hat in diesem Jahr bisher nicht sein volles Potenzial zeigen können», begründete Teamchef Franz Tost die Entscheidung. Offen blieb zunächst, wie lange der 23 Jahre alte Russe pausieren muss. Gasly wird aber wohl zumindest die Rennen in Malaysia und Japan fahren.

Der 21-Jährige gewann im Vorjahr die Nachwuchsserie GP2 und startet in dieser Saison in der japanischen Super-Formel. Gasly kommt wie Kwjat aus der Nachwuchsschmiede von Red Bull und wird nun vorerst an der Seite von Carlos Sainz bei Toro Rosso fahren. Der Spanier wechselt in der kommenden Saison zu Renault, Gasly ist ein Kandidat für seine Nachfolge. «Der Tausch gibt uns die Chance, eine bessere Entscheidung bei der Fahrerwahl für 2018 treffen können», sagte Tost.

Der Rennstall betonte, er wolle sich nicht von Kwjat trennen. Wegen einiger technischer Defekte, aber auch eigener Fehler und seiner bisweilen rüpelhaften Fahrweise hat der Russe in diesem Jahr erst vier WM-Punkte gesammelt. Sainz bringt es bereits auf 48.