Singapur (dpa) - Mercedes-Teamchef Toto Wolff will die bisher größte Führung in dieser Formel-1-Saison für Lewis Hamilton vor Sebastian Vettel nicht überbewerten.

«Man sieht, wie schnell es gehen kann, sagte Wolff im Fahrerlager von Singapur mit Blick auf den Ausfall von Ferrari-Star Vettel durch einen Unfall mit Teamkollege Kimi Räikkönen und Red-Bull-Pilot Max Verstappen.

In den kommenden sechs Rennen könnte es auch zuungunsten von Mercedes laufen - so wie beim Nachtrennen auf dem Marina Bay Street Circuit gegen Ferrari, meinte Wolff. «Deswegen musst du von Rennen zu Rennen denken und die Ergebnisse so optimal gestalten wie möglich.» Mit dem Sieg in Singapur baute Hamilton seinen Vorsprung auf 28 Punkte aus.

Den Erfolg des Briten vor dem zweiten Red-Bull-Piloten Daniel Ricciardo sowie den dritten Platz von Valtteri Bottas im zweiten Mercedes wollte die Silberpfeil-Crew dennoch erstmal feiern, kündigte Wolff an. Er trat die Rückreise im Flieger von Team-Aufsichtsratschef Niki Lauda zusammen mit Hamilton an. Das nächste Rennen steht in zwei Wochen in Malaysia an.