Monza (dpa) - Ein schwerer Unfall von Formel-1-Pilot Marcus Ericsson hat das Training zum Großen Preis von Italien in Monza überschattet. Der Schwede verlor auf der Startgeraden kurz vor der ersten Kurve bei hohem Tempo die Kontrolle über seinen Sauber und überschlug sich mehrfach.

Dabei verfehlte das Auto des 27-Jährigen nur knapp einige Streckenposten am Rand der Piste. Ericssons Sauber wurde schwer beschädigt, er selbst konnte aber ohne größere Verletzungen aus dem Cockpit klettern.

Nach Untersuchungen im Strecken-Hospital twitterte das Sauber-Team: «Wir sind froh, mitteilen zu können, dass unser Fahrer Marcus Ericsson nach seinem Unfall okay ist.» Die Ursache für den Crash blieb zunächst unklar. «Keine Ahnung, was da passiert ist», hatte Ericsson am Boxenfunk gesagt. Das Training wurde für die Aufräumarbeiten am Unfallort für 20 Minuten unterbrochen.

Für Sauber war es innerhalb einer Woche die zweite Schrecksekunde. Am vergangenen Sonntag war der Franzose Charles Leclerc in einen heftigen Startunfall in Spa-Francorchamps verwickelt gewesen. Weil Renault-Fahrer Nico Hülkenberg zu spät gebremst hatte, schob er den McLaren von Fernando Alonso über Leclercs Sauber. Alonsos Auto prallte am Cockpitschutz über dem Kopf von Leclerc ab. Der 20-Jährige blieb unverletzt.