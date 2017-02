Woking (dpa) - Der britische Formel-1-Rennstall McLaren-Honda setzt bei der Optik seines neuen Wagens auf das Orange frührerer Erfolgszeiten.

Das Team mit dem zweimaligen Weltmeister Fernando Alonso und dem Neuling Stoffel Vandoorne will mit dem MCL32 in eine neue Ära in der Königsklasse des Motorsports starten. «Er sieht fantastisch aus», sagte Alonso und betonte: «Wir sind hier, weil wir den Glauben haben, dass wir gewinnen können.»

Der Großteil des Chassis ist im traditionellen McLaren-Orange gehalten, der Rest ist schwarz lackiert. So wie der Ferrari, der rund zwei Stunden vorher aus dem italienischen Fiorano via Internet-Einspieler vorgestellt worden war, wurde auch der neue McLaren mit einer mächtigen Heck-Finne ausgestattet.

«Es ist ein sehr besonderer Tag», sagte der neue McLaren-Geschäftsführer Zak Brown bei der Präsentation im McLaren-Hauptquartier in Woking. Die Lackierung sei auch eine Reaktion auf entsprechende Bitten und Anfragen der Fans.

Die Anhänger des britischen Teams mit dem japanischen Antriebspartner warten seit langem allerdings vergeblich auf Siege. «Wir machen keine Versprechungen, das wäre falsch», betonte Teamchef Eric Boullier, ehe die Verantwortlichen über dem neuen Wagen mit einem Glas Champagner anstießen.

Auf den bis dato letzten Sieg konnten sie am 25. November 2012 durch den ehemaligen Stammpiloten Jenson Button in Brasilien anstoßen. Der Brite stieg Ende der vergangenen Saison aus dem Cockpit aus, den Platz übernahm Vandoorne. Alonsos Vertrag läuft nach der kommenden Saison aus.