Hinwil (dpa) - Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein muss sich nach seinem spektakulären Crash beim Race of Champions weiteren Untersuchungen unterziehen.

«Die medizinischen Untersuchungen dauern noch an», teilte sein Rennstall Sauber mit und bezog sich auf Medienberichte, wonach der Worndorfer unter Umständen nicht an den ersten Testfahrten dieser Saison teilnehmen könne. «Solange das so ist, sind alles andere nur Spekulationen. Wir werden zu gegebener Zeit Informationen bekanntgeben.»

Wehrlein wurde nach dem Unfall vor zwei Wochen eine Zwangspause verordnet. Der 22-Jährige musste auf Anraten der Mediziner auf den Nationen-Cup bei der Motorsport-Veranstaltung in Miami verzichten. Nach Informationen des Fachmagazins «Auto, Motor und Sport» hat sich Wehrlein eine Nackenverletzung zugezogen, die eine längere Heilungsphase verlangen könnte. Die ersten Formel-1-Tests in diesem Jahr finden vom 27. Februar bis 2. März in Barcelona statt.