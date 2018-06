Montréal (dpa) - Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton bedauert es, dass der neue Motor für seinen Mercedes nicht wie geplant beim Großen Preis von Kanada erstmals zum Einsatz kommt.

«Das ist ausgesprochen unglücklich», sagte der Brite in Montréal. Einen Tag zuvor hatte sein Team mitgeteilt, dass der neue und verbesserte Antrieb erst in zwei Wochen beim Rennen im französischen Le Castellet geliefert werden kann. Als Grund für die Verschiebung wurden «Qualitätsprobleme» genannt.

Noch in der offiziellen Mercedes-Vorschau zum Rennen auf der Ile Notre-Dame hatte Teamchef Toto Wolff frische Aggregate für den eigenen Rennstall und für die Kunden Force India und Williams angekündigt.

«Ich nehme an, dass Renault und Ferrari mit Upgrades hierher gekommen sind», sagte Hamilton. Daher sieht er vor allem Ferrari in der Favoritenrolle, aber auch die mit den Renault-Aggregaten angetriebenen Red Bulls schätzt er hoch ein. Besonders auf den powerträchtigen Geraden könnte sich ein PS-Vorteil positiv auswirken.

Vor dem siebten von 21 Saisonrennen führt der Brite die Gesamtwertung mit 110 Punkten an. 14 Zähler dahinter liegt Ferrari-Pilot Sebastian Vettel. Monaco-Sieger Daniel Ricciardo (72 Punkte) ist im Red Bull Dritter. Hamilton kann am Sonntag mit einem Erfolg mit Kanada-Rekordsieger Michael Schumacher gleichziehen. Der Kerpener hatte in seiner Karriere sieben Mal in Montréal triumphiert.