Monza (dpa) - Lewis Hamilton sieht seine Formel-1-Zukunft auch weiter bei Mercedes. «Ich plane mit dem Team zu verlängern», kündigte der 32-jährige Brite am Rande des Grand Prix von Italien in Monza an.

Für Verhandlungen gebe es aber keinen Grund, etwas zu überstürzen. «Es gibt keine Eile, wir haben noch ein weiteres Jahr, also genug Zeit», sagte er. Hamilton fährt seit 2013 für die Silberpfeile. Im Mai 2015 hatte er seinen Vertrag bis Ende 2018 verlängert. Hamilton wurde mit Mercedes zweimal Fahrerweltmeister.