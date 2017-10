Austin (dpa) - Gleich am Eingang des Formel-1-Fahrerlagers von Austin lädt ein elektrischer Bulle zum Rodeo. Der Cowboyspaß beim Drehkreuz ist ein weiterer Versuch der Vermarkter, die Grand-Prix-Welt mit amerikanischem Entertainment zu vereinen.

Seit der Komplett-Übernahme der Rennserie durch den US-Mediengiganten Liberty vor neun Monaten verbindet die Branche mehr denn je die Hoffnungen auf eine einträgliche Zukunft mit dem Geschäft im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. «Vor uns liegt ein enormer, unerschlossener Markt», sagt der neue Formel-1-Geschäftsführer Chase Carey.

Das inzwischen etablierte Rennen in Texas, das am Sonntag seine sechste Auflage erlebt, soll nicht mehr lange das einzige in den USA bleiben. Miami und New York werden immer wieder als mögliche Gastgeber genannt, auch Las Vegas reizt die neuen Bosse. «Wenn wir das Interesse der Fans an der Formel 1 in den USA steigern wollen, müssen wir ihnen mehr Gelegenheiten geben, sich dafür zu begeistern. Also wollen wir mehr Rennen in den USA», sagt Marketingchef Sean Bratches.

Von konkreten Verhandlungen oder interessierten Veranstaltern indes ist bislang nichts bekannt. «Alles, was sie tun, ist quatschen. Sie haben noch nichts geschafft. Sie hatten zum Beispiel gesagt, sie wollen sechs Rennen in Amerika», ätzte der im Januar von Liberty als Formel-1-Chef abgelöste Bernie Ecclestone in dieser Woche via «Daily Mail» über seine Nachfolger.

Carey indes nennt diese Kritik kurzsichtig. «Wir müssen einen langen Atem haben. Die USA wird in den nächsten zwei oder drei Jahren nicht unser Geschäft tragen, es geht eher um die Möglichkeiten in fünf Jahren und darüber hinaus», erklärt der Schnauzbartträger. Zunächst gelte es, auf dem enorm umkämpften US-Sportmarkt neben American Football, den NBA-Basketballern und Baseball, vor allem aber gegen die Motorsport-Konkurrenz Nascar und Indycar einen Platz zu erobern.

Frühere Rennen in Sebring, Watkins Glen, Long Beach, Riverside, Dallas, Detroit, Phoenix, Indianapolis oder auf einem Parkplatz in Las Vegas haben kaum Spuren hinterlassen. «Wir kratzen da erst an der Oberfläche. Wir haben gerade erst begonnen, das Potenzial dieses Sports hier zu entwickeln», sagt Carey. Die Erwartungen indes sind so steil wie die Rampe vor der ersten Kurve des Circuit of the Americas in Austin. «Der Markt ist groß, das Land ist riesig», sagt Guenther Steiner, Teamchef beim US-Rennstall Haas.