Blick in die Satistik

Melbourne (dpa) - Der Gewinner des Formel-1-Saisonstarts wird statistisch gesehen in mehr als der Hälfte der Fälle auch Weltmeister. In den bislang 67 Jahren der Rennserie holten sich 34 Auftaktsieger am Ende den Titel.

Im Vorjahr gelang dies auch Nico Rosberg, der zunächst in Melbourne als Erster ins Ziel kam und sich acht Monate später zum ersten Mal als Champion feiern lassen durfte.

Ein noch besseres Omen ist der Doppelerfolg eines Teams beim ersten Grand Prix des Jahres. In den sieben Fällen, in denen ein Rennstall in Melbourne die Plätze eins und zwei belegte, fuhr jeweils der Sieger danach auch zum Titel.