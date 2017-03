Melbourne (dpa) - Der oberste Ferrari-Chef hat mit großer Begeisterung auf den Sieg von Sebastian Vettel beim Formel-1-Saisonauftakt reagiert. «Die italienische Hymne wieder zu hören, war sehr bewegend», sagte Sergio Marchionne in einer Mitteilung. Vettel habe ein großartiges Rennen abgeliefert.

Der deutsche Pilot der Scuderia gewann den Großen Preis von Australien in Melbourne und verwies Mercedes-Pilot Lewis Hamilton um fast zehn Sekunden auf den zweiten Platz.

Für Vettel und Ferrari war es der erste Grand-Prix-Sieg seit dem Rennen in Singapur am 20. September 2015. «Es war an der Zeit», sagte Marchionne. Der Konzernchef hatte in der vergangenen Saison immer wieder Druck auf das Team gemacht und Erfolge gefordert. Die Scuderia wartet seit 2007 auf einen WM-Titel. Damals hatte der jetzige Vettel-Teamkollege Kimi Räikkönen die WM gewonnen.

«Nun ist es absolut essenziell, dass wir uns daran erinnern, dass das nicht das Ziel ist, sondern der erste Schritte auf einem langen Weg, auf dem wir uns jeden Tag verbessern wollen», betonte Marchionne in dem Statement.