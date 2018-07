Spielberg (dpa) - Valtteri Bottas und Nico Hülkenberg sind beim Formel-1-Rennen in Österreich ausgeschieden. Vorjahressieger Bottas musste am Sonntag in Spielberg in der 14. Runde seinen Mercedes vermutlich wegen Hydraulik-Problemen abstellen.

Der 28-Jährige war von der Pole Position gestartet, wurde aber früh von seinem britischen Teamkollegen Lewis Hamilton überholt. Zum Zeitpunkt seines Ausfalls war Bottas Zweiter. Für ihn war es das zweite vorzeitige Renn-Aus in dieser Saison.

Zwei Durchgänge zuvor auf dem Red Bull Ring musste Hülkenberg im Renault aufgeben. Der 30 Jahre alte Rheinländer blieb wegen eines Motorschadens liegen.