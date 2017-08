Spa-Francorchamps (dpa) – Nach dem Mutmacher von Belgien will Sebastian Vettel den Tifosi erst recht den ersten Heimsieg für Ferrari seit 2010 bescheren und die Siegesserie der Silberpfeile in Italien beenden.

Im knallharten und maximal engen Duell um die Formel-1-Weltmeisterschaft mit Lewis Hamilton ist der deutsche Spitzenreiter nun in Monza unter Zugzwang, wenn er verhindern will, dass der Brite im Mercedes nach Punkten gleichzieht. «Wir sind auf dem richtigen Weg, und ich denke, es gibt von jetzt an keine Strecke mehr, vor der wir Angst haben müssen», sagte Vettel, ehe er Spa-Francorchamps nach Platz zwei hinter Hamilton verließ.

Es war so knapp, dass die Hauptbeteiligen selbst überrascht waren, galt der schnelle Kurs doch eigentlich als Paradestrecke von Mercedes. So wie die nun wartende Strecke. Schon am Sonntag steht WM-Runde 13 von 20 Rennen an. Ort: Der Königliche Park von Monza, die Hochgeschwindigkeitsstrecke der Formel 1 schlechthin.

Gewinnen konnte Vettel beim Heimrennen der Scuderia schon dreimal. Allerdings gelang dem mittlerweile 30-Jährigen das einmal im Toro Rosso, 2008 bei seinem ersten Grand-Prix-Sieg, und zweimal im Red Bull (2011 und 2013). Seit seinem Wechsel zur Scuderia zur Saison 2015 wartet Vettel in Monza auf Platz eins. Seit drei Jahren ist Italien in Mercedes-Hand: Hamilton 2014 und 2015 und Nico Rosberg vor einem Jahr hießen die Sieger. Wie Vettel kommt auch Hamilton auf drei Siege dort, 2012 wurde er im McLaren als Erster abgewunken.

Mehr geht also kaum: Die beiden erfolgreichsten Piloten von Monza im aktuellen Fahrerfeld in mittlerweile nahezu gleich starken Autos. «Ich denke, letztlich war Ferrari heute schneller», meinte Hamilton sogar nach seinem Erfolg in Belgien. Entscheidend für den Sieg war die Qualifikation, in der sich Hamilton mit der 68. Pole vor Vettel gesetzt hatte. Schon vor der Sommerpause hatte Vettel bei der Startplatzjagd noch Nachbesserungsbedarf gesehen.

Zweimal schaffte es der viermalige Weltmeister aus Deutschland in diesem Jahr auf die Pole Position, siebenmal schon Hamilton. Die größere Stärke des SF70 H von Vettel liegt im Rennen, und das mittlerweile auf jedem Streckentyp. «Auf dem Papier sah es vor dem Rennen zumindest so aus, als läge uns der Kurs nicht besonders», kommentierte Ferrari-Teamchef Maurizio Arrivabene in Belgien, «wir haben aber gezeigt, dass wir bis zur letzten Kurve im den Sieg kämpfen können».