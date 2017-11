Sport in der Schwangerschaft kann sogar förderlich für Mutter und Kind sein, sofern es keine Komplikationen oder andere bestimmten Gründe gibt, warum die schwangere Frau auf Sport verzichten sollte. Allerdings darf das Training nicht zu hart sein und Übungen wie zum Beispiel das Hüpfen, Kampfsporttechniken oder schnelles Laufen sind zu vermeiden. Sie bergen eine hohe Verletzungsgefahr und können das Wohl des Babys gefährden. Ein moderates Training hat jedoch sehr positive Effekte: So sind Sportarten wie Yoga, Aquafitness, Gymnastik oder Nordic Walking ideal, um Beschwerden wie Rückenschmerzen oder den typischen Wassereinlagerungen vorzubeugen und das Herz des Babys zu stärken. Mal ehrlich: Zeitmangel ist in der Regel ein doch eher subjektiver Grund, keinen Sport zu treiben. Auch wenn ein intensives Training nicht möglich ist, gibt es eine ganze Reihe kleinerer Übungen, die sich perfekt in den Alltag integrieren lassen. Dadurch leidet das Fitnesslevel nicht zu sehr und der Körper braucht gerade in hektischen Zeiten Bewegung, um Stresshormone abbauen zu können und so für mehr Wohlbefinden zu sorgen. Ernährung Die richtige Ernährung ist auch in Trainingspausen wichtig und nicht zu unterschätzen. Gerade während einer Pause braucht der Körper die wichtigen Nährstoffe und ausreichend Kalorien, um sich schneller zu regenerieren und weniger Muskeln abzubauen.

Eine eiweißreiche Ernährung sorgt dafür, dass Infekte wie Erkältungen schneller überstanden werden und Verletzungen zügiger verheilen. Auch Vitamine und Mineralstoffe sowie die Gewürze Zimt, Kurkuma, Chili und Ingwer tragen zu einer verbesserten Wundheilung bei, da sie entzündungshemmend wirken. Die Antioxidantien im Grünen Tee können den Körper ebenfalls unterstützen. Grundsätzlich benötigt der Körper weniger Energie, wenn die sportlichen Aktivitäten ausfallen. Daher sollte die Kalorienaufnahme in Form von Kohlenhydraten und Fetten reduziert werden. Handelt es sich beim Fett jedoch um gesunde, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, wie sie in Leinöl, Lachsöl oder Distelöl enthalten sind, kann die Zufuhr gleich hoch bleiben. Der Grund: Diese Fette unterstützen zusätzlich die Erholung und wirken sich in einer Sportpause daher positiv auf den Körper aus. Eine zu geringe Kalorienbilanz sorgt allerdings für einen verstärkten Muskelabbau. Daher ist auf eine ausreichende Kalorienzufuhr zu achten und auch der Wasserhaushalt sollte mit einer guten Versorgung stabil gehalten werden. Denn bei Sportpausen neigen viele dazu, weniger zu trinken, was sich negativ auf die Verteilung von Sauerstoff und Mineralstoffen im Körper auswirkt.

Ersatztraining Wer wegen einer Verletzung oder aus sonstigen gesundheitlichen Gründen nicht das übliche Sportprogramm absolvieren kann und sich trotzdem sportlich betätigen möchte, sollte sich – so gut es geht – mit einem Ersatztraining in Form halten. Denn schon nach zwei Wochen ohne Sport beginnt der Körper damit, die mühsam erarbeiteten Muskeln wieder abzubauen, um die Energie, die diese verbrauchen, einzusparen. Daher ist ein reduziertes Training mit kurzen Sporteinheiten zu empfehlen, die maximal 15 bis 30 Minuten dauern und wenigstens zweimal pro Woche durchgezogen werden. Das geht zum Beispiel beim Radfahren, Schwimmen oder beim Yoga. Bei Infekten ohne Fieber sind Outdoor-Sportarten wie Nordic Walking dafür gut geeignet. Wichtig: Auf warme Kleidung achten, um das angegriffene Immunsystem nicht noch stärker zu belasten. Bei erhöhter Temperatur und mit einer Krankschreibung sollte jedoch besser keinen Sport getrieben werden. Bei Verletzungen sollte auf alternative Sportarten zurückgegriffen werden, bei denen die verletzte Stelle nicht beansprucht wird, aber die dennoch dazu beitragen, die körperliche Form und Fitness zumindest ein Stück weit zu erhalten. Ansonsten kann man sich fit halten, indem möglichst viel Bewegung in den Alltag integriert wird. Zum Beispiel können die Treppen genommen werden, anstatt mit dem Aufzug zu fahren. Zu Fuß zu gehen und das Auto für kurze Strecken stehenzulassen ist eine weitere Option. Auch Spaziergänge an der frischen Luft tun gut und machen den Kopf frei. Wer über mehrere Wochen aus zeitlichen Gründen auf ein umfangreiches Sportprogramm verzichten muss, kann sich mit Mini-Workouts fit halten, die maximal fünf Minuten dauern. Damit werden zwar keine Muskeln auf-, aber wenigstens auch keine abgebaut. So kann ein geeignetes Mini-Workout aussehen:

• 30 Hampelmänner • 10 Liegestütze • 20 Ausfallschritte • 60 Sekunden Unterarmstütz Die Grenzen ausloten Bei Verletzungen, Erkrankungen oder in der Schwangerschaft ist der Körper nicht so belastbar wie sonst. Daher ist es beim Sport und jeglicher Art der Anstrengung wichtig, dass die individuellen Grenzen ausgelotet werden und ein Gespür dafür entwickelt wird, wann es besser ist, einen Gang zurückzuschalten oder das Training abzubrechen. Außerdem sollte man auf die Signale des eigenen Körpers achten und danach entscheiden, ob und wie viel Sport gut ist.

Denn man sollte den Körper nicht überfordern und ihn nur so stark belasten, dass es guttut. Aus diesem Grund sollte der Körper bei Kardio-Sportarten wie Nordic Walking, Fahrradfahren oder Joggen sowie beim Muskeltraining nicht überanstrengt werden. Sind die ersten Tage nach dem Training durch permanente Müdigkeit, Erschöpfung und schlechter Motivation geprägt, ist das ein Zeichen dafür, dass es übertrieben wurde und der Körper überfordert ist. Wer nicht sicher weiß, ob er richtig trainiert, sollte grade am Anfang den Puls regelmäßig mit einem Messgerät kontrollieren. Ein Tipp: Wenn es möglich ist, sich beim Sport noch zu unterhalten, bewegt man sich auf dem richtigen Level. Der Muskelkater nach dem Sport ist ebenso ein guter Indikator dafür, ob zu intensiv trainiert wurde oder nicht. Tritt er nach zehn Stunden auf, konnte sich der Körper gut von der Anstrengung erholen. Tritt er erst nach einem Tag auf und wird über die nächsten Tage immer stärker, war das Training zu anstrengend. Mentale Stabilität trainieren Um nach der Trainingspause wieder fit und gestärkt ans Werk zu gehen, sollte man sich nicht nur körperlich so gut wie möglich in Form halten. Auch der Kopf spielt für das Training eine wichtige Rolle. Schließlich kommt es auf die Motivation an, ob man sportlich aktiv ist oder nicht. Mit kleinen Übungen lässt sich die Erinnerung an die regelmäßige Bewegung im Kopf aktiv halten. Dazu reicht es schon, einbeinig die Zähne zu putzen oder im Sitzen und Liegen mit den Füßen zu wippen. Diese einfachen Tricks helfen dabei, die Motivation anzuregen und beim Wiedereinstieg in das Training beizubehalten. Dazu können auch positive Erinnerungen an bereits erbrachte sportliche oder andere Leistungen beitragen. Sie sorgen für eine starke „Ich schaffe das“-Mentalität und bauen das Vertrauen in das eigene Leistungsvermögen auf. Wer sich so motiviert, dem fällt es nach einer längeren Pause leichter, wieder sportlich aktiv zu werden und durchzuhalten. Der Wiedereinstieg Bevor wieder mit dem Wiedereinstieg in das gewohnte Sportprogramm gestartet wird, sollte unbedingt einen Arzt aufgesucht und mit ihm Rücksprache gehalten werden, ab wann das Training wieder erlaubt ist. Denn hierbei spielen individuelle Kriterien und die persönliche Konstitution eine entscheidende Rolle.

Ein wesentlicher Faktor dabei ist die Frage, aus welchem Grund eine Trainingspause oder eine eingeschränkte sportliche Aktivität nötig war. Ein anderer Faktor ist das persönliche Befinden. Sanft statt voreilig Grundsätzlich sollte man den Wiedereinstieg sanft angehen und sich nicht wieder direkt hundert Prozent in das Training stürzen. Wer nach längerer Sportpause oder nach einem reduzierten Training wieder voll einsteigen möchte, sollte es die erste Zeit nicht übertreiben. Die Muskeln und die Kondition müssen erst wieder auf das vorherige Level gebracht werden. Um den Körper nicht zu überfordern, können zunächst kleinere Ziele gesetzt, sowie die Intensität und die Dauer des Trainings erst allmählich wieder gesteigert werden. Als Faustregel für alle Sportler gilt: Es dauert mindestens genauso lange, wieder das alte Trainingsniveau zu erreichen, wie die Pause angedauert hat. Gerade Leistungssportler sind in dieser Hinsicht oft sehr ungeduldig. Dabei ist es für den weiteren Trainingserfolg wichtig, viel Geduld mitzubringen und sich realistische Ziele zu setzen, um Frust zu vermeiden. Bis das Fitnesslevel wieder ansteigt, vergehen etwa vier bis sechs Wochen. Das ist für manchen Sportler eine halbe Ewigkeit. Wer es aber am Anfang des Wiedereinstiegs mit dem Training übertreibt, kann sich schnell die nächste Zwangspause einhandeln, vor allem nach Verletzungen. Nicht übertreiben Daher sollte auch dann noch langsam und mit Vorsicht trainiert werden, wenn man merkt, dass sich die Muskelmasse wieder aufbaut, die Kondition immer besser wird und die Leistungsfähigkeit kontinuierlich ansteigt. Für die verschiedenen Sportarten gibt es jeweils Vorgaben, wie ein Wiedereinstieg nach einer sportlichen Auszeit am sinnvollsten und effektivsten gestaltet werden kann. Marathonläufer, die nach einer längeren Pause wieder einsteigen, sollten im ersten Drittel nur lockere Dauerläufe von etwa 45 Minuten Länge mit einer maximalen Herzfrequenz von 70 bis 75 Prozent absolvieren. Im zweiten Drittel darf jede dritte Laufeinheit länger ausfallen und im letzten Drittel kann jede dritte Einheit in einem schnelleren Tempo gelaufen werden. Damit können Läufer sicher sein, ihren Körper mit dem Wiedereinstieg nicht zu überfordern. Leistungssteigerung durch Trainingspause?