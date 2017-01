Favoritensiege in Duisburg Favoriten Trajdos und Wandtke neue deutsche Judo-Meister

Duisburg (dpa) - Die deutschen Top-Judokas Martyna Trajdos und Igor Wandtke haben bei den deutschen Meisterschaften Favoritensiege gefeiert.

Trajdos setzte sich in Duisburg in der Klasse bis 63 Kilogramm durch. Für die Europameisterin von 2015 und Olympia-Teilnehmerin war es der zweite Meistertitel. Wandtke, der ebenfalls bei den Spielen in Rio 2016 gestartet war, sicherte sich seinen dritten Titel in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm.

In der Kategorie bis 70 Kilogramm gewann Szaundra Diedrich, EM-Dritte von 2015. Olympia-Starter Marc Odenthal kassierte in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm eine überraschende Final-Niederlage gegen den erst 19 Jahre alten Eduard Trippel, Vize-Meister von 2016.

Auch in den übrigen Gewichtsklassen gewannen überwiegend Nachwuchs-Judokas die Titel. Am Vortag hatten unter anderem Dimitri Peters, Olympia-Dritter von 2012, und Schwergewichtler André Breitbarth Siege gefeiert. Insgesamt kämpften an beiden Tagen mehr als 400 Judokas um die Titel. In Duisburg wurde erstmals nach den vom Judo-Weltverband beschlossenen neuen Regeln gekämpft.