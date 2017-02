Düsseldorf. Er war der „Mr. Sportschau“ zu einer Zeit, als die Bundesligaspiele noch auf Zelluloid gefilmt wurden und Motorradkuriere die Filmdosen in riskanter Fahrt ins Funkhaus brachten. Dort wurden sie geschnitten und gesprochen, und der Mann in der Kulisse des Studios hatte die Beiträge häufig noch nicht gesehen, wenn er sie einem Millionenpublikum ankündigte.

Ganz oft war dieser Moderator ein lächelnder Herr im Anzug und mit Krawatte, dessen sorgfältig arrangierte Frisur Anlass für manchen Witz war und bald zu seinem Markenzeichen wurde und einen Namen bekam: Klappscheitel.

Am Mittwoch wird Ernst Huberty 90 Jahre alt, und er wird gefeiert. Als Mensch, der die Weisheit des Alters mit Gelassenheit und Humor lebt. Als Sportjournalist, der mit sauberer Sprache und seriösem Auftritt beeindruckte. Und vor allem als Zeitzeuge einer Fernseh- und Fußballwelt, die längst vergangen, aber nicht vergessen ist. Sondern nostalgisch verklärt wird von einer Generation, die mit zwei Fernsehsendern groß wurde, ihre TV-Höhepunkte „Straßenfeger“ nannte und sich samstags entscheiden musste zwischen „Sportschau“ im Ersten und „Daktari“ im Zweiten.

Drei, in Ausnahmefällen vier, Spiele durften ab 17.45 Uhr in der „Sportschau“ gezeigt werden, bis Ende der sechziger Jahre überwiegend in schwarz-weißen Bildern. Es gab kaum Interviews, Studiogäste waren lange ebenfalls nicht vorgesehen. Später standen oft lebensgroße Pappfiguren von Bundesliga-Stars in der Kulisse, dazwischen dann Ernst Huberty oder einer seiner Kollegen, der den nächsten Spielbericht ankündigte oder die Ergebnisse der Spiele verlas, „über die wir nicht im Film berichten“.

Welche Spiele gezeigt wurden, erfuhr der Zuschauer erst während der Sendung. Beim federführenden WDR wurde die Entscheidung am Montag in einer großen Schaltkonferenz getroffen. Dass dann manchmal doch noch die Partie des 1. FC Köln ins Programm rutschte, überraschte nicht: Der FC war (und ist) der Lieblingsverein von Ernst Huberty.

Niemand wird sich die betuliche, etwas biedere „Sportschau“ der sechziger und siebziger Jahre zurückwünschen, doch so war Fernsehen damals: Auf behagliche Weise ritualisiert, vorhersehbar und verlässlich. Wie die Tagesschau, Dalli-Dalli und Der Kommissar.

