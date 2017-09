Audi feiert in Spielberg zwei Dreifach-Erfolge.

Spielberg. Mattias Ekström hat in einem am Ende turbulenten DTM-Rennen in Spielberg zwar nur den fünften Platz belegt, kann aber bereits im vorletzten Lauf den dritten DTM-Titel seiner Karriere perfekt machen. „Am Ende kann man sagen, wir sind zufrieden mit meiner Situation“, sagte der Schwede gestern und zeigte Mitleid mit seinem Audi-Kollegen Jamie Green: „Es ist schon ,hardcore’ für Jamie.“ Der Brite hatte den sicher geglaubten Sieg nach Problemen mit dem Getriebe kurz vor Schluss noch verloren und musste deswegen auch Platz zwei in der Gesamtwertung an René Rast abgeben.

Durch die Umstände mit einem späten Safetycar und den technischen Problemen bei Green führte der 30 Jahre alte Audi-Pilot seinen Arbeitgeber etwas überraschend zum zweiten Dreifach-Erfolg binnen zwei Tagen. Im ersten Rennen ohne Gewichte kam Ekström am Samstag vor Green und Nico Müller ins Ziel. Im Sonntags-Rennen lautete die Reihenfolge im Ziel Rast vor Mike Rockenfeller und Müller. „Das war ein Wahnsinns-Wochenende für uns“, sagte Audis DTM-Chef Dieter Gass.

Vor den noch ausstehenden Rennen beim Saisonfinale am Hockenheimring kommt Ekström nun auf 172 Punkte. Durch den Vorsprung von 21 Zählern auf Rast kann der Schwede auf den Tag genau zehn Jahre nach seinem zweiten Titel bereits am 14. Oktober die dritte DTM-Meisterschaft perfekt machen. dpa