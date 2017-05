Köln (dpa) - Sandra Draisaitl ist derzeit vielleicht die wichtigste Person im deutschen Eishockey. Die Mama des in dieser Saison zum NHL-Star aufgestiegenen Leon Draisaitl soll den Ausnahmekönner im deutschen Team bis zum Alles-oder-Nichts-Spiel am Dienstag gegen Lettland so richtig fit machen.

Der 21-Jährige durfte in der Nacht zum Sonntag bei seiner Mutter übernachten und mit ihr den Muttertag verbringen, wie Bundestrainer Marco Sturm nach Draisaitls WM-Traumeinstand beim 4:1 gegen Italien verriet. «Das hat er sich auch verdient.»

Keine zehn Stunden nach seiner Landung in Frankfurt am Main führte der Jungstar der Edmonton Oilers das deutsche Team am Samstagabend bei der Heim-WM zu einem eminent wichtigen Sieg. In Köln, in seiner Heimatstadt, wollten die 18 712 begeisterten Zuschauer in der ausverkauften Arena ihren Helden gar nicht mehr gehen lassen.

Immer wieder feierten sie den Weltklassespieler mit Sprechchören, immer wieder grüßte der Jetlag-geplagte, aber emotional aufgewühlte Draisaitl in die Menge. «Ich bin hier aufgewachsen. Ich habe hier angefangen, Eishockey zu spielen und habe viel gelernt. Natürlich ist das etwas Besonderes für mich, hier zu spielen», sagte Draisaitl nach seinem ersten Spiel bei seiner insgesamt dritten WM für Deutschland.

Am Sonntag versuchte NHL-Torhüter Philipp Grubauer den Druck von Draisaitl und sich selbst vor dem abschließenden Vorrundenspiel zu nehmen. «Es ist nicht der Leon allein oder ich allein oder nur die NHL-Spieler. Wir müssen als Mannschaft Leistung bringen», sagte er.

Im direkten Duell mit den Letten hat die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) die Möglichkeit, die erneute Qualifikation für das Viertelfinale perfekt zu machen. «Man kann das als Achtelfinale sehen. Wer gewinnt, ist im Viertelfinale», sagte Deutschlands WM-Topscorer Dominik Kahun.

Entscheidenden Anteil daran hatte der vermeintliche Heilsbringer auch dank seiner Mutter. «Er ist direkt nach Hause, hat von der Mama was zu essen bekommen und noch ein paar Stündchen geschlafen», berichtete Sturm über die Zeit nach Draisaitls strapaziösem Neun-Stunden-Flug aus Calgary. «Es ist natürlich logisch, dass ich nicht bei 100 Prozent bin und nicht ganz ausgeruht bin. Aber keine Ausreden. Ich wollte hier sein, ich wollte der Mannschaft helfen. Und ich denke, dass es ein gelungener Start war», sagte Draisaitl.