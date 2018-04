Weil die Niederlande im Eishockey voran kommen wollen, soll eine Fusion mit der deutschen Regionalliga-West her. Mit Tilburg spielt das beste Team in der deutschen 3. Liga.

Tilburg. Dienstag der vergangenen Woche. Tilburg. Niederlande. Doug Mason sitzt auf der Tribüne der örtlichen Eishalle. Im schicken Anzug. Mit Stift und Block. Unten stehen sich gerade Australien und Belgien gegenüber. Es ist ein einseitiges Spiel, am Ende wird Australien 6:0 gewinnen. Mason macht sich ein paar Notizen. Er schreibt Rückennummern auf und Formationen. Wie kommen sie in die Angriffszone? Wie kommen sie hinten raus? Der niederländisch-kanadische Trainer schreibt alles mit. Dabei wäre das wahrscheinlich gar nicht nötig. Denn Mason, früher in Krefeld, Iserlohn und Köln aktiv, trainiert den haushohen Favoriten, den Gastgeber dieser Eishockey-Weltmeisterschaft Division II Gruppe A. Am Abend gewinnt der mit 11:1 gegen Island.

Doug Mason lenkt das niederländische Team auf Erfolg

Weltmeisterschaft – das klingt nach Spektakel, aber das, was diese Woche in Tilburg zu sehen ist, ist nur die vierte Garde. Für die jährlich stattfindenden Turniere gibt es keine Qualifikation wie in anderen Sportarten, es ist ein Ligensystem, in dem man auf- und absteigen kann. Spötter sagen, dass es der einzige Auf- und Abstieg ist, der im Eishockey funktioniert. Die Niederländer erfuhren das vergangenes Jahr am eigenen Leib. Da wurden sie bei der C-WM im nordirischen Belfast punktlos Letzter, Kroatien und Estland landeten vor ihnen. Also stiegen sie in die vierte Liga ab. Dabei dachten sie, längst weiter zu sein.

In Tilburg geht es nun darum, den Fehltritt zu korrigieren. Nervös macht das Mason nicht: „Der Druck ist für uns Motivation“, sagt er, „wir sind der Favorit, das ist kein Geheimnis.“ Es gab Zeiten, da waren die Niederländer ein angesehenes Mitglied der Eishockey-Welt. 1978 kam Heerenveen ins Viertelfinale des Europapokals, zwei Jahre später machte auch die Nationalmannschaft von sich reden. Während das College-Team der USA 1980 in Lake Placid sensationell die Sowjets besiegte und Olympiasieger wurde, erlebte auch Oranje sein „Miracle On Ice“: die Niederlande landeten vor den Deutschen auf Rang neun. Es war die große Zeit von Dick Decloe, den damals vielleicht besten Stürmer der deutschen Bundesliga. Von 1974 bis 1982 spielte Decloe in Krefeld, Köln und Düsseldorf, wurde Torschützenkönig und Deutscher Meister.

Doch Decloe war das, was lange Zeit in so gut wie jeder Nationalmannschaft zu finden war: Ein Kanadier, der es zu Hause nicht geschafft hatte und für das Heimatland seiner Vorfahren auflief. Elf Nordamerikaner und ein Tscheche spielten 1980 für die Niederländer. In den Vereinen sah es nicht anders aus. Selbst vor ein paar Jahren noch. Bis Ruud Vreeman und Jap Hopstaken für ein Umdenken im Eishockey-Verband sorgten.