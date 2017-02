Sunrise (dpa) - Nationalspieler Leon Draisaitl hat den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL mit seiner Torvorlage den Weg zum Sieg geebnet. Der 21-Jährige gab im Spiel bei den Florida Panthers den Pass zum 4:3-Endstand durch Kris Russell.

Durch den Erfolg bleibt Edmonton auf Platz zwei in der Pacific Divison hinter den San Jose Sharks und strebt weiter die Playoffs an. Auch Nationalmannschaftkollege Korbinian Holzer konnte einen Sieg feiern. Mit den Anaheim Ducks gewann er gegen die Boston Bruins mit 5:3. Durch den Sieg sind die Ducks in der Pacific Divison weiter punktgleich Zweiter mit Draisaitls Edmonton Oilers.