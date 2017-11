New York (dpa) - Inzwischen muss der im Mai noch zum besten Verteidiger der Eishockey-WM gekürte Dennis Seidenberg schon Fragen zu Strandbesuchen bei NHL-Auswärtsspielen beantworten.

«Als wir vor drei Wochen in Kalifornien waren, hatten wir auf jeden Fall Zeit, die Sonne und das Meer zu genießen», sagte Seidenberg im Interview der «Eishockey News». Zeit zum Eishockeyspielen in der nordamerikanischen Profiliga hätte Deutschlands bester Abwehrspieler dabei reichlich. Doch das darf der Stanley-Cup-Sieger von 2011 - bei der WM auch ins All-Star-Team gewählt - bei den New York Islanders derzeit kaum. «Ich kann es fast nicht glauben», ereiferte sich DEB-Präsident Franz Reindl im dpa-Interview darüber.

907 Spiele hat Seidenberg bislang in der weltbesten Liga absolviert und in den vergangenen Spielzeit nicht nur aus Reindls Sicht «die Saison seines Lebens gespielt». Dies brachte dem nun 36-Jährigen noch einmal einen Jahresvertrag. In dieser Spielzeit bei den Islanders kamen erst sieben Partien hinzu - bei 17 Saisonspielen für das Team aus Brooklyn.

Dies sei «natürlich nie schön», meinte der längst in den USA heimische Seidenberg, bleibt sonst aber - typisch amerikanisch - positiv: «Aber wir sind acht einsatzbereite Verteidiger, da muss man geduldig bleiben und auf seinen Einsatz warten. In den letzten Spielen war ich fast immer dabei, ich hoffe so geht es weiter.»

Laut Bundestrainer Marco Sturm - mit 1006 Partien Deutschlands Rekordspieler in der NHL - liegt Seidenbergs schwierige Situation an einer Art Jugendwahn in Nordamerika. «Das ist leider momentan die neue NHL, dass mit vielen jungen Spielern gearbeitet wird. Leider ist es jetzt beim Dennis eben so», sagte Sturm. Im aktuellen Islanders-Kader ist Seidenberg der mit Abstand älteste Verteidiger.

Bleibt die Frage, warum die Islanders mit Seidenberg noch vor dessen starker WM noch einmal verlängerten. «Ihn dann nur sporadisch spielen zu lassen, ist unergründlich», meinte Reindl. Der Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) spricht nach Seidenbergs Leistungen im Nationaltrikot im vergangenen Jahr bei der Olympia-Qualifikation und der WM überschwänglich vom NHL-Veteranen. «Ich würde ihn als Trainer 40 Minuten spielen lassen, weil er totale Qualität und Ausstrahlung hat und nicht verletzt ist. Er kämpft, geht jeden Tag motiviert ins Training, spielt wann immer er eingesetzt wird und gibt nicht auf», sagte Reindl: «Ich kann es nicht nachvollziehen.»