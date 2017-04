New York (dpa) - Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Dennis Seidenberg hat seinen Vertrag bei den New York Islanders in der nordamerikanischen Profiliga NHL verlängert.

Man habe sich auf einen neuen Einjahreskontrakt geeinigt, teilte der Club mit. Der 35 Jahre alte Verteidiger Seidenberg spielt seit dieser Saison in New York und steht auch im Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Köln und Paris vom 5. bis zum 21. Mai. Die Islanders hatten in diesem Jahr die NHL-Playoffs verpasst.