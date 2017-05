Köln (dpa) - Eishockey-Weltverbandspräsident René Fasel sucht weiter nach einer Lösung für die Teilnahme der NHL-Spieler bei Olympia 2018. «Ich gebe nicht auf. Es ist nie zu spät», sagte Fasel am Rande der Weltmeisterschaft in Paris.

«Pyeongchang ist eine großartige Möglichkeit für den Sport, um zu wachsen. Es gibt nichts Besseres als die Olympischen Spiele, um der Welt zu zeigen, wie großartig Eishockey ist.»

Die nordamerikanische Profiliga hatte vor einem Monat entschieden, erstmals seit der Teilnahme ihrer Profis 1998 die Saison im kommenden Februar nicht für die Winterspiele unterbrechen zu wollen. Der Markt in Südkorea gilt als unattraktiv für die Liga, die allerdings 2022 in Peking wieder ihre besten Spieler schicken will.