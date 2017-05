Pittsburgh (dpa) - Die Pittsburgh Penguins haben das erste Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL verloren.

Ohne Nationalspieler Tom Kühnhackl unterlag der Titelverteidiger am Samstag zum Auftakt der «Best-of-Seven»-Serie den Ottawa Senators nach Verlängerung mit 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) und liegt unerwartet mit 0:1 zurück. Das zweite Match findet am Montag wieder in Pittsburgh statt.

Bobby Ryan sorgte mit seinem Treffer in der fünften Minute der Overtime für die Entscheidung. Zuvor trafen in der regulären Spielzeit Jean-Gabriel Pageau (15.) für Ottawa und Jewgeni Malkin (55.) für die Penguins. Immer wieder scheiterte Pittsburgh an Senators-Goalie Craig Anderson, der mit 27 Paraden zum Mann des Spiels gewählt wurde. «Er hat uns heute gerettet, er war sehr stark», lobte Siegtorschütze Ryan seinen Team-Kollegen.

Kühnhackl kam wie bereits im letzten Viertelfinalspiel in Washington nicht zum Einsatz. Der Landshuter musste die Partie von der Tribüne aus ansehen.