Washington (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl hat mit den Pittsburgh Penguins auch das zweite NHL-Playoff-Viertelfinale gegen die Washington gewonnen.

Titelverteidiger Pittsburgh siegte 6:2 bei den Capitals, für die der deutsche Torhüter Philipp Grubauer im letzten Drittel zum Einsatz kam. Allerdings kassierte Grubauer nach dem 1:3-Zwischenstand bei den ersten vier Schüssen auf sein Tor zwei Gegentore zum 2:5.

Für die Penguins wehrte Marc-André Fleury dagegen 34 Schüsse ab, in der Offensive ragten die zweifachen Torschützen Phil Kessel und Jake Guentzel heraus. Die dritte Partie findet am Montag in Pittsburgh statt, zum Einzug in die Endspiele der Eastern Conference sind vier Siege nötig.

Auch die Ottawa Senators führen gegen die New York Rangers 2:0. Die Gastgeber setzten sich in der zweiten Verlängerung mit 6:5 durch. Matchwinner war Jean-Gabriel Pageau, der mit zwei Treffern in der Schlussphase der regulären Spielzeit zum 5:5 ausglich und mit seinem vierten Tor des Abends in der 83. Minute auch noch zum Sieg traf.