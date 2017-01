1000. Scorer-Punkt NHL-Superstar Owetschkin erreicht Meilenstein

Washington (dpa) - Eishockey-Superstar Alex Owetschkin hat den nächsten Meilenstein in der nordamerikanischen Profiliga NHL erreicht.

Der Kapitän der Washington Capitals erzielte beim 5:2 (1:0, 1:0, 3:2) gegen Titelverteidiger Pittsburgh Penguins nach 35 Sekunden mit dem Treffer zum 1:0 seinen 1000. Scorer-Punkt. In der 29. Minute markierte er mit dem 2:0 bereits seinen 1001. Punkt.

Insgesamt kommt Owetschkin in 880 Partien in Nordamerika auf 546 Tore und 455 Vorlagen. Der 31-Jährige ist damit der 84. Profi in der NHL, der die 1000-Punkte-Marke knacken konnte. «Ich bin sehr glücklich, dass ich die 1000 Punkte in einem Heimspiel erreichen konnte», erklärte der erfolgreichste russische NHL-Torjäger aller Zeiten. «Es ist ein großer Moment für die Capitals, für mich und die Fans.» Teamkollege Nicklas Backström schwärmte: «Er hat es so verdient. Er ist ein unrealer Spieler.»

Beim siebten Sieg der Capitals in Folge kam Goalie Philipp Grubauer nicht zum Einsatz. Bei den Penguins zählte Nationalspieler Tom Kühnhackl erneut zum Kader.

Torhüter Thomas Greiss und Routinier Dennis Seidenberg bleiben mit den New York Islanders nach dem 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) gegen die Florida Panthers weiter mit 38 Punkten Tabellenletzter in der Metropolitan Division.

Nach dem Spiel sorgte Islanders-Trainer Jack Capuano für deutliche Worte. «Ich werde keine Namen nennen, aber einige Spieler waren heute kein Faktor», schimpfte der Coach. «Wenn du ins Spiel kommst, musst du bereit sein, musst den Unterschied ausmachen können. Wenn du diese Denkweise nicht verinnerlichst, dann hast du als Sportler den falschen Job gewählt.»