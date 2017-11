Boston (dpa) - Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL zum neunten Saisonsieg geführt.

Der Kölner bereitete beim 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)-Erfolg bei den Boston Bruins das entscheidende 3:2 durch Ryan Strome (43. Minute) vor und stellte 51 Sekunden vor dem Ende mit seinem siebten Saisontreffer per Schuss ins leere Tor den 4:2-Endstand her. «Ich denke, es war heute ein Schritt in die richtige Richtung», sagte Draisaitl anschließend und gab sich zudem selbstkritisch: «Bislang war ich mit meinen Leistungen noch nicht zufrieden.»

Auch Edmontons Trainer Todd McLellan war vom Auftritt des Nationalspielers angetan. «Zuletzt spielte Leon eher für Leon. Heute hat er für seine Team-Kollegen gespielt und für viele offene Räume auf dem Eis gesorgt», lobte McLellan. «Es war schön zu sehen und ich hoffe, es geht so weiter.»

Patrick Maroon (30.) und Adam Larsson (35.) schossen die weiteren Oilers-Treffer. Die als Geheimfavorit gestarteten Kanadier sind mit 20 Punkten dennoch nur auf dem vorletzten Platz im Westen.