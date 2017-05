Edmonton (dpa) - Die Edmonton Oilers mit Nationalspieler Leon Draisaitl haben in den NHL-Playoffs gegen die Anaheim Ducks eine Vorentscheidung verpasst. Die Oilers verloren das dritte Spiel in der zweiten Playoff-Runde der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL in eigener Halle mit 3:6.

In der Best-of-Seven-Serie führen die Kanadier nur noch mit 2:1. Bei Anaheim fehlte Draisaitls Nationalteam-Kollege Korbinian Holzer. Draisaitl stand rund 18 Minuten auf dem Eis und lieferte die Vorlage zum zwischenzeitlichen 1:3 durch Patrick Maroon (20. Minute).