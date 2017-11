Anaheim (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Korbinian Holzer hat mit den Anaheim Ducks in der nordamerikanischen NHL einen Heimsieg gefeiert. Das Team aus Südkalifornien setzte sich mit 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) gegen die Boston Bruins durch.

Für den 29-jährigen Münchner war es der erste Einsatz seit dem 29. Oktober. Insgesamt stand der Verteidiger in dieser Saison erst in sieben Begegnungen auf dem Eis. Für die Ducks war es der achte Sieg im 18. Saisonspiel. Mit 19 Punkten befindet sich das Team aktuell im Mittelfeld der Western Conference. Am Sonntag empfängt Anaheim die Florida Panthers im heimischen Honda Center.