Washington (dpa) - Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer hat mit den Washington Capitals in der nordamerikanischen NHL den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Das Team aus der US-Hauptstadt besiegte die Winnipeg Jets mit 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung.

Der 26-jährige Rosenheimer konnte dabei 26 der 28 Schüsse auf sein Tor abwehren. Capitals-Superstar Alexander Owetschkin (5. Minute/24.) erzielte nicht nur zwei Tore beim Heimerfolg seines Teams, sondern feierte auch einen Karriere-Meilenstein. Sein Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 im zweiten Drittel war der 600. in der Karriere des 32-jährigen Russen. Owetschkin ist erst der 20. Spieler in der Geschichte der NHL, der diese Marke erreichen konnte. Mit 85 Punkten liegen die Captials aktuell an der Spitze der Metropolitan Divison.

Nationalmannschafts-Kollege Tobias Rieder feierte mit den Los Angeles Kings ebenfalls einen Heimsieg. Das Team aus Südkalifornien setzte sich mit 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) gegen die Vancouver Canucks durch. Kings-Schlussmann Jonathan Quick verbuchte 35 Paraden auf dem Weg zu seinem dritten Shutout der Saison. Los Angeles belegt mit 81 Punkten den dritten Platz in der Pacific Division.