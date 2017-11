Edmonton (dpa) - Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der nordamerikanischen NHL den zweiten Sieg in Serie gefeiert. Mit 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) nach Verlängerung besiegten die Kanadier die Arizona Coyotes um Nationalspieler Tobias Rieder.

Edmonton-Verteidiger Matt Benning (55. Minute) sorgte gut fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit für den 2:2-Ausgleich der Gastgeber. In der Overtime war es dann Ryan Nugent-Hopkins, der nach 4:20 Minuten für die Entscheidung zugunsten der Oilers sorgte.

Auch die New York Islanders um die beiden Deutschen Thomas Greiss und Dennis Seidenberg konnten einen Heimerfolg feiern. Das Team aus dem New Yorker Stadtteil Brooklyn setzte sich mit 5:2 (3:1, 1:1, 1:0) gegen die Vancouver Canucks durch. Den Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1 der New Yorker erzielte Jordan Eberle (18.). Aber weder Nationaltorhüter Greiss noch Verteidiger Seidenberg kamen selbst zum Einsatz. Beide spielten zuletzt am 24. November beim 5:4 n. V. gegen die Philadelphia Flyers. Für die Islanders war es der vierte Sieg in Folge.