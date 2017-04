New York (dpa) - Die New York Islanders um Torhüter Thomas Greiss und Verteidiger Dennis Seidenberg haben weiter Chancen auf die Playoff-Teilnahme in der nordamerikanischen Profiliga NHL.

Nach dem 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) gegen die New Jersey Devils beträgt der Rückstand der Mannschaft aus Brooklyn fünf Partien vor Ende der Hauptrunde auf den letzten Playoff-Rang allerdings weiterhin vier Punkte. «Nach den drei Niederlagen zuletzt waren wir sehr enttäuscht. Es war demoralisierend», erklärte Islanders-Profi Anders Lee. «Jetzt haben wir geantwortet. Wir werden weiterhin alles für die Playoffs tun, auch wenn wir es nicht mehr in der eigenen Hand haben.» Goalie Greiss kam nicht zum Einsatz. Lee brachte sein Team nach sechs Minuten in Führung, Anthony Beauvillier erhöhte in der 38. Minute auf 2:0. Adam Henrique (52.) konnte nur noch verkürzen.

Tom Kühnhackl gewann mit den Pittsburgh Penguins nach zuletzt vier Pleiten in Serie bei den New York Rangers mit 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 1:0) nach Penaltyschießen. Jake Guentzel (21.), Sidney Crosby (31.) und Bryan Rust (47.) trafen für den Titelverteidiger in der regulären Spielzeit. Phil Kessel und Superstar Crosby waren im Penaltyschießen erfolgreich. Beide Mannschaften sind bereits für die Playoffs qualifiziert.

Die Arizona Coyotes besiegten mit Tobias Rieder das punktbeste NHL-Team Washington Capitals mit 6:3 (3:0, 2:2, 1:1). Torhüter Philipp Grubauer kam bei den Capitals im ersten Drittel kurz für Braden Holtby zum Einsatz. Nach drei schnellen Gegentoren ging Holtby entnervt vom Eis, stand allerdings mit Beginn des zweiten Drittels wieder zwischen den Pfosten.