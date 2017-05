Nashville (dpa) - Die Anaheim Ducks haben erneut den Ausgleich in den Halbfinal-Playoffs der nordamerikanischen Profiliga NHL geschafft.

Das Team des nicht eingesetzten Eishockey-Nationalspielers Korbinian Holzer gewann bei den Nashville Predators nach Verlängerung mit 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) und holte sich den zweiten Sieg. In der «Best-of-Seven»-Serie steht es nach vier Begegnungen 2:2. Das fünfte Match findet am Samstag in Anaheim statt.

Die Gäste gingen durch Rickard Rackell (12. Minute) und Nick Ritchie (31.) mit 2:0 in Führung. Doch durch zwei späte Treffer von P.K. Subban in der 54. Minute und Filip Forsberg 35 Sekunden vor der Schlusssirene gelang den Predators noch das 2:2. In der Overtime erzielte dann wieder Nate Thompson (71.) den Siegtreffer für die Kalifornier. Verteidiger Holzer stand wie bereits in der kompletten Halbfinal-Serie nicht im Kader der Ducks.