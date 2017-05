Nashville (dpa) - Die Nashville Predators sind in den Halbfinal-Playoffs der nordamerikanischen Profiliga NHL gegen die Anaheim Ducks erneut in Führung gegangen.

Das Eishockey-Team aus dem US-Bundesstaat Tennessee siegte in Spiel drei gegen die Anaheim Ducks mit 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) und liegt in der «Best-of-Seven»-Serie mit 2:1 vorn. Am Donnerstag (Ortszeit) haben die Predators die Chance, in eigener Arena den Vorsprung auszubauen.

Ohne den nicht eingesetzten deutschen Nationalspieler Korbinian Holzer schoss Corey Perry nach 36 Minuten das 1:0 für die Ducks. Filip Forsberg (44.) und der Schweizer Roman Josi (58.) drehten mit ihren Toren für die dominierenden Gastgeber die Partie und sorgten für den zweiten Erfolg. «Wir wussten, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis wir ein oder zwei Treffer erzielen werden. Es war eines der besten Playoff-Spiele von uns», sagte Nashville-Profi Ryan Ellis.