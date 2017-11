Boston (dpa) - Stanley-Cup-Sieger Pittsburgh Penguins kommt mit Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl in der NHL-Saison nicht in Fahrt. Die Mannschaft des Landshuters verlor bei den Boston Bruins mit 3:4 (0:2, 3:1, 0:1) und kassierte die dritte Niederlage in Serie.

Mit elf Siegen in 24 Partien bleibt der Titelverteidiger in der Metropolitan Division nur Mittelmaß.

Die Tore von Jake Guentzel (22. Minute), Phil Kessel (35.) und Superstar Sidney Crosby (38.) waren für die Penguins zu wenig. David Krejci (7.), Sean Kuraly (11.), Matt Grzelcyk (31.) und David Pastrnak (46.) schossen die Bruins zum zehnten Saison-Erfolg.