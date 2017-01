Eishockey-Profiliga NHL Islanders siegen mit deutschem Duo gegen Columbus

New York (dpa) - Die beiden deutschen NHL-Profis Thomas Greiss und Dennis Seidenberg kommen mit den New York Islanders immer näher an die Playoff-Ränge in der nordamerikanischen Profiliga NHL.

Durch ein 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) über die Columbus Blue Jackets verkürzte das Team aus Brooklyn den Rückstand auf den ersten Playoff-Platz auf drei Punkte. «Wir haben einen richtig guten Job gemacht», kommentierte Islanders-Trainer Doug Weight den 20. Saionsieg.

Torhüter Greiss wehrte 21 von 23 Schüssen der Gäste ab und war beim vierten Erfolg aus den vergangenen fünf Partien der gewohnt starke Rückhalt. Die Nummer eins der Islanders kassierte in seinen letzten vier Auftritten lediglich fünf Gegentore. Auch Verteidiger Seidenberg überzeugte gegen die Blue Jackets. Josh Bailey (23. Minute), Nikolai Kulemin (37.), Brock Nelson (41.) und Jason Chimera (51.) waren für die Gastgeber erfolgreich.

Die Washington Capitals kassierten mit Keeper Philipp Grubauer nach zuletzt drei Siegen in Serie wieder eine Niederlage. Bei den Ottawa Senators unterlag das punktbeste NHL-Team mit 0:3 (0:2, 0:1, 0:0). Grubauer parierte 31 Versuche der Kanadier, war bei den Toren von Chris Kelly (2.), Bobby Ryan (5.) und Zack Smith (32.) machtlos.

Auch die Pittsburgh Penguins verloren nach zuletzt vier Erfolg wieder ein Spiel. Gegen die St. Louis Blues gab es eine 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)-Pleite. Nationalspieler Tom Kühnhackl kam erneut nicht für die Gastgeber zum Einsatz. Colton Parayko (15.), Ryan Reaves (36.) und Scottie Upshall (55.) trafen für die Blues.