Anaheim (dpa) - Eishockey-Nationalspieler Korbinian Holzer setzt seine NHL-Karriere bei den Anaheim Ducks fort. Der Verteidiger unterschrieb nach Angaben von Anaheim einen neuen Zweijahresvertrag. 2015 war Holzer von den Toronto Maple Leafs zu den Ducks gewechselt.

In der vergangenen Saison kam der 29-Jährige zu 32 Einsätzen in der Hauptrunde und fünf in den Playoffs. Bei der Weltmeisterschaft in Köln und Paris gehörte der Münchner nicht zum Kader von Bundestrainer Marco Sturm, weil Anaheim noch in den NHL-Playoffs dabei war.