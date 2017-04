4:2-Sieg in Buffalo

Buffalo (dpa) - Das deutsche Eishockey-Duo Dennis Seidenberg und Thomas Greiss hofft mit den New York Islanders weiterhin auf die Teilnahme an den Playoffs in der nordamerikanischen Profiliga NHL.

Das Team aus Brooklyn gewann bei den Buffalo Sabres mit 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) und hat vier Spiele vor Ende der regulären Saison weiterhin fünf Punkte Rückstand auf den letzten Playoff-Rang.

«Es ist keine einfache Situation. Wir haben noch vier Partien zu spielen und müssen sie gewinnen», erklärte Islanders-Trainer Doug Weight. Verteidiger Seidenberg bereitete das 2:1 durch Joshua Ho-Sang (32. Minute) mit seinem 16. Assist in dieser Spielzeit vor. Die weiteren Treffer erzielten Anders Lee (50./55.) und Cal Clutterbuck (10.). Torhüter Greiss kam erneut nicht zum Einsatz.

Korbinian Holzer hat beim 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)-Sieg der Anaheim Ducks bei den Calgary Flames seinen zweiten Saisontreffer erzielt. Patrick Eaves (12.), Jakob Silfverberg (20.) und Logan Shaw (57.) waren ebenfalls für den Ersten der Pacific Division erfolgreich.

Stanley-Cup-Sieger Pittsburgh Penguins gewann mit Tom Kühnhackl 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) gegen die Carolina Hurricanes. Jake Guentzel (12.), Scott Wilson (28.) und Conor Sheary (46.) trafen für den Zweiten der Metropolitan Division.

Tobias Rieder und die Arizona Coyotes siegten mit 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) bei den Los Angeles Kings. Beide Mannschaften können die Playoffs nicht mehr erreichen.

Ohne Torhüter Philipp Grubauer siegten die Washington Capitals bei den Columbus Blue Jackets mit 3:2 (0:0, 3:0, 0:2) und bleiben mit 112 Zählern das punktbeste NHL-Team.