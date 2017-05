Paris (dpa) - Italien droht bei der Eishockey-WM der direkte Wiederabstieg aus der A-Gruppe.

Die Italiener kassierten am Freitag gegen Schweden eine 1:8-Pleite (0:2, 1:1, 0:5) und bleiben mit nur einem Punkt aus fünf Spielen Tabellenletzter in der deutschen Gruppe in Köln.

Verliert der Aufsteiger auch am Samstag (20.15 Uhr/Sport 1) gegen Deutschland, müsste er im abschließenden Spiel Dänemark schlagen, um die Chance auf einen Verbleib in der A-Gruppe zu behalten. Auch das könnte am Ende aber möglicherweise zu wenig sein.

Die Schweden mussten vor 10 878 Zuschauern noch ohne ihre NHL-Starspieler Henrik Lundqvist und Nicklas Bäckström auskommen. Das Duo wird nach dem Aus in den Playoffs der nordamerikanischen Profiliga am Wochenende in Köln erwartet.

In der Gruppe B in Paris gelang Tschechien mit 5:1 (3:0, 1:0, 1:1) vor nur 2805 Zuschauern ein Pflichtsieg gegen Slowenien. Mit-Gastgeber Frankreich hat am Freitagabend Weißrussland mit 4:3 n.P. (1:0,1:2,1:1) besiegt.