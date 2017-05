Der Bundestrainer der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft hofft auf einen schnellen Einsatz des Stürmers aus Edmonton. Gegen Dänemark ruhen die Hoffnungen am Freitag aber noch einmal besonders auf der Reihe Ehliz/Tiffels/Reimer.

Köln. Marco Sturm hat gepokert und - wohl gewonnen. Der Bundestrainer der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft hatte sich durch den verletzungsbedingten Ausfall von Tobias Rieder sowie die nun doch auf zwei Spiele erhöhte Sperre gegen Patrick Hager am Mittwoch entschieden, zum Spiel gegen die Slowakei (nach Penaltyschießen 3:2) den bis dahin nicht gemeldeten Angreifer David Wolf von den Adler Mannheim für das WM-Turnier in Köln zu nominieren. Damit war nur noch ein Kader-Platz frei, in Nordamerika aber standen mit Tom Kühnhackl (Pittsburgh) und Leon Draisaitl (Edmonton) zwei Kandidaten auf der Liste.

Sturm hatte den richtigen Riecher. Kühnhackl schaffte in der Nacht zum Donnerstag deutscher Zeit mit den Pinguins den Einzug ins Halbfinale, Draisaitl schied mit den Oilers aus. "Leon hat mich sofort angerufen. Er ist gebürtiger Kölner durch und durch. Das ist seine Stadt hier, er will unbedingt kommen und für uns spielen", sagte Marco Sturm.

Für Draisaitls Einsatz müssen logistische und vor allem finanzielle Hürden genommen werden

Doch ganz so einfach und vor allem schnell wird der Hoffnungsträger das Trikot mit dem Adler auf der Brust nicht überstreifen können. Die Oilers scheiterten in Anaheim, Draisaitl muss von Kalifornien also zunächst einmal zurück nach Edmonton. Frühestens am Freitag könnte er ins Flugzeug gen Deutschland steigen, dann wäre ein Einsatz gegen Italien am Samstag möglich. Da der Aufsteiger allerdings eine lösbare Aufgabe darstellt, erscheint eine Anreise am Samstag sowie das WM-Debüt am Dienstag gegen Lettland als wahrscheinlicher.

Die Logistik aber ist das kleinere Problem, der Deutsche Eishockey-Bund muss vor allem eine finanzielle Hürde nehmen. Denn Draisaitls Vertrag bei den Oilers läuft aus. Damit ist der Torjäger im Falle einer Verletzung nicht mehr über seinen Club versichert. "Da wird unser Präsident Franz Reindl wohl ein wenig Geld aufbringen müssen, um Leon über unseren Verband zu versichern", sagte Sturm.

Reindl wird alles versuchen. Zu wichtig ist Leon Draisaitl, will Deutschland tatsächlich den sensationellen Halbfinal-Einzug bei der Heim-WM 2010 wiederholen. Draisaitl ist der beste deutsche Eishockey-Spieler seit langer Zeit. In der nordamerikanischen Profi-Liga NHL sorgt er für Furore, sehr oft bestimmt er die Schlagzeilen der Medien. In 95 Spielen für die Edmonton Oilers gelangen dem 21-Jährigen diese Saison 35 Treffer und 58 Torvorlagen. Draisaitl würde die deutsche Mannschaft auf ein anderes Niveau heben. "Wir haben gegen die Slowakei zu viele Chancen vergeben. Wir brauchen mehr Druck zum gegnerischen Tor und Leon will seinen Teil dazu beitragen", sagte Sturm.