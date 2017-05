Nach den großen Gegnern stehen für das deutsche Team zum Viertelfinal-Einzug nun die entscheidenden Duelle an. Ein Verteidiger weiß, wie sie zu gewinnen sind.

Köln. So richtig viel Umgewöhnungszeit brauchte Justin Krueger nicht. Der Verteidiger der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft spielt auch bei seinem Verein in schwarz-gelb-roten Trikots, zudem war die Allmend-Halle des SC Bern in der vergangenen Saison mit im Schnitt 16 399 Zuschauern erneut nahezu regelmäßig ausverkauft. "Stimmt, viel ist hier wie im Club. Interessant ist nur, wie weit das Rund der Kölnarena ist. Ich frage mich, ob die Zuschauer auf den oberen Rängen den Puck überhaupt sehen können", sagte Krueger.

Können sie und mussten erleben, wie die deutsche Mannschaft nach dem 2:1 über die USA gegen Schweden (2:7) und Russland (3:6) Lehrgeld zahlen musste. Erwartete Niederlagen gegen Turnier-Favoriten, kein Beinbruch also. Fortan aber beginnt die WM für das Team von Trainer Marco Sturm ernst zu werden. Zum Einzug ins Viertelfinale müssen nun Siege her und dabei kommt dem Duell mit der Slowakei am heutigen Mittwoch eine richtungsweisende Bedeutung zu. "Das wird ein großes Spiel", sagte Krueger.

Krueger wurde mit dem SC Bern 2016 sowie 2017 Schweizer Meister

Für Marco Sturm wird Krueger damit zum wichtigen Akteur. Denn der in Düsseldorf als Sohn des damals für die DEG stürmenden Vaters Ralph Krueger geborene 30-Jährige mag zwar nicht zu den auffälligsten Spielern im deutschen Kader gehören - er weiß allerdings ganz genau, wie "Endspiele" gewonnen werden. Krueger nämlich wurde sowohl 2016 wie auch 2017 mit dem SC Bern Schweizer Meister und war dabei just in der heißen Phase der Play-offs hellwach.

Kam der "Lockenkopf" in der regulären Saison bei der Plus/Minus-Bilanz (Anwesenheit auf dem Eis bei erzielten bzw. erhaltenen Treffern) noch auf einen Wert von -3, so war er in den Play-offs mit +8 drittbester Akteur aller Teams. Unspektakulär, aber äußerst solide verrichtet er seine Abwehr-Arbeit. Auch unter Druck gerät er so gut wie nie in Hektik und begeht auf diese Art kaum Fehler. "Es gilt, einfach zu spielen. Der Puck muss unkompliziert aus der Gefahrenzone befördert werden", erzählte Krueger im Gespräch mit unserer Zeitung.

Verlässlich wie ein Schweizer Uhrwerk - eine Erfolgsformel, die Krueger mit dem SC Bern vor wenigen Wochen zum zweiten Mal in Folge den Titel in der NLA holen ließ und mit der er nun der deutschen Mannschaft zum Sprung ins Viertelfinale verhelfen möchte. "Mir persönlich hilft die Erfahrung aus den beiden Final-Serien gegen den HC Lugano und den EV Zug", sagte Krueger. Mit 1,90m Größe sowie 98kg Gewicht liegen seine Stärken zudem auch im physischen Bereich. Krueger blockt Schüsse und fährt harte Checks.