Seit 2006 spielt der deutsche Eishockey-Torwart in den USA, doch erst im Dezember gelang ihm dort der große Durchbruch. Am Freitag will er zum Start der WM den Vereins-Kollegen aus New York den Sieg verwehren.

Köln. Seit es zwischen Marktoberdorf und Füssen eine neue Umgehungsstraße gibt, ist es ruhig geworden in Roßhaupten. Der kleine Ort im Ost-Allgäu ist jetzt ein verschlafenes Nest. Lediglich aus einem Hause ertönt hin und wieder etwas Lärm, genauer gesagt Jubel. Dann nämlich, wenn Paul und Ursula Greiss mal wieder die Paraden sowie Siege ihres Sohnes feiern.

Der Sohn, das ist Thomas Greiss. Seit 2006 schon verdient er sein Geld als Eishockey-Torhüter in den USA, aktuell spielt er für die New York Islanders. „Wir haben einen amerikanischen Sender abonniert, da können wir für 100 Dollar im Monat alle Spiele sehen. Gut ist dabei, dass dies auch zeitversetzt geht. Wir schauen dann immer nachmittags bei Kaffee und Kuchen. Nachts brauchen wir ja doch unseren Schlaf“, erzählt Papa Greiss im Gespräch mit unserer Zeitung.

In nächster Zeit aber wird es in Roßhaupten noch ruhiger. Die Greissens sind ausgeflogen, auf nach Köln. Schließlich findet dort die Eishockey-Weltmeisterschaft statt und Sohn Thomas ist einer von drei Torhütern der deutschen Nationalmannschaft. Dass der 31-Jährige im Eröffnungsspiel gegen die USA am Freitag um 20.15 Uhr (live bei Sport1) zwischen den Pfosten steht, gilt als sicher. „Das ist ja doch eine spezielle Partie für mich. Es wird hoffentlich lustig, gegen meine beiden Klub-Kameraden Anders Mark Lee und Brock Nelson anzutreten“, sagte Thomas Greiss.

Der sollte dann allerdings auch im weiteren Turnier-Verlauf zumeist das deutsche Tor hüten. Denn erstens holt Bundestrainer Marco Sturm keinen Akteur aus den USA, um ihn nur auf die Bank zu setzen, und zweitens sprechen die Leistungen für Greiss: Seit Januar ist er unumstritten die Nummer eins der Islanders. Vor allem wegen seiner Paraden hätten die Kufenflitzer aus Brooklyn ihre Aufholjagd in der Liga beinahe doch noch mit der Qualifikation für die Play-offs gekrönt.

Am Ende reichte es knapp nicht – für das deutsche Team ein Glücksfall. Denn für Greiss war es keine Frage, sich sofort ins Flugzeug zu setzen. „Eine Heim-WM ist etwas ganz Großes und gerade in Köln für mich natürlich besonders toll zu spielen“, sagte Greiss. Bei den Kölner Haien schaffte er nach seinem Wechsel aus der Jugend des EV Füssen von 2003 bis 2006 den Sprung zu den Profis. „Ich habe beim KEC viel gelernt, es waren überragende Jahre in Köln“, sagte Greiss.