Nach dem Erfolg über die USA bricht das deutsche Team gegen Schweden beim 2:7 ein. Mit Russland wartet am Montag der nächste Brocken.

Köln. Wieder und wieder erklang am Samstag Abend der ABBA-Hit "Mamma mia" aus den Lautsprechern in der Kölnarena. Die Hallen-Regie bei der 81. Eishockey-Weltmeisterschaft wollte den schwedischen Zuschauern damit nach jedem Tor ihrer Mannschaft heimatliche Gefühle bieten. Aus deutscher Sicht wäre irgendwann auch der ABBA-Song "SOS" treffend gewesen. Denn je länger das Duell mit dem Drei-Kronen-Team dauerte, desto stärker geriet die Mannschaft um Kapitän Dennis Seidenberg in Not.

Am Ende verlor Deutschland gegen Schweden in der mit 18 673 Besuchern erneut ausverkauften Kölnarena 2:7 (1:1/1:3/0:3). Anstelle einer zweiten Sternstunde nach dem nicht unbedingt zu erwartenden 2:1 (1:0/0:0/1:1) gegen das hochgehandelte Team der USA am Freitag zahlte die Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm im Duell mit den Skandinaviern mächtig Lehrgeld. "Wir konnten das Niveau aus dem USA-Spiel nicht halten. Dafür sind die Schweden technisch, taktisch und läuferisch einfach zu stark", sagte Sturm.

Immerhin - bis zur 36. Minute hatte sein Team gut dagegen gehalten. Dann brachte Linus Omark den neunmaligen Weltmeister mit seinem 3:2 zum dritten Mal in Führung. Knackpunkt aber war das 2:4 durch Jonas Brodin nur drei Sekunden vor der zweiten Drittelpause. "Wir dürfen den Kopf einfach keinen einzigen Augenblick abschalten", sagte Patrick Reimer und sein Angriffs-Kollege Patrick Hager meinte: "Das war schlampig. Bei solchen Fehlern dürfen wir uns nicht wundern, wenn das Ergebnis für unsere Leistung zu hoch ausfällt."

Führungsspieler Christian Ehrhoff droht für die gesamte WM auszufallen

Vielleicht hätte die 36. Schlappe in der 39. WM-Begegnung mit Schweden knapper gehalten werden können, wäre Christian Ehrhoff dabei gewesen. Doch der Verteidiger von den Kölner Haien, der mit seinen 862 Spielen in der nordamerikanischen Profiliga NHL auf dem Eis als verlängerter Arm des Bundestrainers fungieren sollte, musste wie schon gegen die USA passen. Am Mittwoch noch wirkte alles ganz harmlos, als reine Vorsichtsmaßnahme sollte Ehrhoff wegen eines kleinen Wehwehchens pausieren. Doch es scheint schlimmer.

Ehrhoff plagt eine vom DEB nicht näher definierte Verletzung am Oberkörper, welche offenbar hartnäckig ist und den 34-jährigen Moerser nun möglicherweise sogar die gesamte WM kosten kann. "Es ist bisher einfach keine Besserung eingetreten und ich kann natürlich nicht ständig weiter hoffen, dass dies geschieht. Irgendwann muss ich eine Entscheidung treffen. Gegen Schweden war schließlich zu sehen, dass es sinnvoller ist, wenn wir mit sieben Verteidigern agieren", sagte Bundestrainer Marco Sturm.