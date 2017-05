Jetzt geht es um alles für das deutsche Team. Gegen Lettland muss am Dienstag ein Sieg her. Die Runde der letzten Acht bei der Heim-WM zu erreichen, wäre hilfreich, um den Aufbau unter Marco Sturm fortzusetzen und mit diesem Erfolg die bisherigen Leistungen zu bestätigen. Mit Leon Draisaitl und Philipp Grubauer hat die Mannschaft zweifellos noch einmal an Qualität gewonnen.

Das Erreichen der K.o.-Runde ist mit Blick auf die Nachhaltigkeit von großer Bedeutung. Das deutsche Eishockey kann darüber hinaus aber auch nur wachsen, wenn deutsche Spieler weiterhin oder sogar noch mehr Chancen in der Deutschen Eishockey Liga erhalten. Das ist der Unterbau für die Nationalmannschaft. Alle müssen denselben Gedanken haben. Es ist wichtig, dass Verband, Clubs, DEL, DEL2 und Landesverbände an einem Strang ziehen. Miteinander muss es in dieselbe Richtung gehen.

Wie gut deutsche Nachwuchsspieler sind, beweist doch der aktuelle WM-Kader. Frederik Tiffels zum Beispiel hat einer super Entwicklung genommen. Gleiches gilt für Dominik Kahun, der bei Meister EHC München seit zwei Jahren eine wichtige Rolle spielt. Auch dessen Teamkollege Konrad Abeltshauser gehört zu den positiven Beispielen, wenngleich ihm noch eher anzumerken ist, dass er seine erstam Dienstag das Viertelfinale zu erreichen, damit es auf dem eingeschlagenen Weg vielleicht etwas leichter wird.