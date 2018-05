Auf die runderneuerte DEB-Auswahl warten beim WM-Turnier harte Brocken, die diesmal mit NHL-Prominenz antreten.

Herning. Wer Marco Sturm dieser Tage im dänischen Herning beobachtet, sieht einen entspannten Bundestrainer. Stets höflich im Umgang mit den Reportern, im Training zwar fordernd, aber vor allem motivierend. Von Nervosität oder Unbehagen ist nichts zu spüren, dabei kann Sturm bei der am Donnerstag beginnenden Eishockey-Weltmeisterschaft in Dänemark eigentlich nur verlieren. Zumindest, wenn er am Abschneiden seiner Mannen in Südkorea gemessen wird. Dort gewann die Nationalmannschaft vor knapp zehn Wochen Silber. Es war der größte Erfolg in der Geschichte des deutschen Eishockeys.

„Der Spielplan ist dieses Mal so, dass die harten Brocken zum Schluss kommen.“

Marco Sturm, Bundestrainer

Seitdem hat Marco Sturm merkwürdige Monate erlebt. Mal ist er Botschafter, mal Mahner, hin und wieder sogar Kritiker – vor allem, wenn es um die heimische Jugendarbeit geht. Die meiste Zeit war er aber damit beschäftigt, die neue Euphorie zu nutzen, Eishockey steht ja selten im Fokus der Öffentlichkeit. Also reiste der Trainer durchs ganze Land, gab Interviews in Presse, Funk und Fernsehen, schüttelte Hände und lächelte bei Empfängen und Ehrungen in Kameraobjektive. Doch bei aller Freude über den historischen Medaillengewinn darf Sturm die Erwartungen nicht zu groß werden lassen. Das nächste Turnier steht ja vor der Tür. Und dass es so erfolgreich weitergeht wie bei Olympia, ist eher nicht zu erwarten.

„Wir müssen uns wieder hintanstellen“, sagte Sturm gestern vor der am Donnerstag beginnenden WM. Zum Auftakt trifft die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes am Abend (20.15 Uhr/Sport1) auf Gastgeber Dänemark. Das sowie das Spiel am Sonntag (16.15 Uhr) gegen Norwegen gelten bereits als vorentscheidend auf dem möglichen Weg ins Viertelfinale. Das weiß auch Sturm, der sagt: „Der Spielplan ist dieses Mal so, dass die harten Brocken zum Schluss kommen. Deswegen ist es für uns nicht nur morgen enorm wichtig, wir müssen die erste Woche generell gut überstehen, um mit einem guten Gefühl und Selbstvertrauen in die schweren letzten Spiele zu gehen.“

Im Eishockey machen sie ja keinen Hehl daraus, dass der WM-Gastgeber den Spielplan erstellt – und an seine Bedürfnisse anpasst. Vergangenes Jahr machten das die Deutschen, dieses Jahr halt die Dänen. Eine alte Regel für Außenseiter lautet, sich die vermeintlich leichten Gegner auf die letzten Spieltage der Gruppenphase zu legen, während die direkte Konkurrenz dann gegen die Topteams ran muss. Wenn die Dänen am Ende also auf Südkorea und Lettland treffen, stehen die Deutschen Finnland und Kanada gegenüber. Zwei Spiele, in denen es normalerweise nichts zu holen gibt, die Punkte für den Einzug ins Viertelfinale sollten sie schon vorher gesammelt haben. Drei davon am besten gleich Donnerstagabend.

Neun Debütanten sind bei dem Turnier dabei