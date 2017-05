Köln (dpa) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft setzt bei der Heim-WM im entscheidenden Vorrundenspiel gegen Lettland auch auf die Unterstützung des Publikums.

«Die Fans müssen so laut sein wie noch nie bei der WM», sagte Bundestrainer Marco Sturm am Tag vor dem siebten Gruppenspiel am Dienstag (20.15 Uhr). Nur mit einem Sieg vor rund 18 000 Zuschauern in Köln zieht der Gastgeber wie im Vorjahr in das Viertelfinale ein.

Bei einer Niederlage endet das Turnier für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB) nach der Vorrunde. «Solche Spiele machen Riesenspaß», sagte Kapitän Christian Ehrhoff. «Wenn uns jemand vor dem Turnier gesagt hätte, ihr habt ein Endspiel gegen Lettland ums Viertelfinale, hätten wir das sicher unterschrieben.»

Sturm wird gegen die Letten erstmals auf NHL-Torhüter Philipp Grubauer setzen, der wie Stürmerstar Leon Draisaitl nachgereist war. Der Rosenheimer soll nach den Fehlern des Münchner Torwarts Danny aus den Birken der Mannschaft den nötigen Rückhalt geben. Ob Thomas Greiss, der laut DEB leicht verletzt ist und wegen einer Affäre umstritten ist, auf der Bank Platz nehmen wird, hatte Sturm noch nicht entschieden.