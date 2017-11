Kaum mehr als ein halbes Dutzend Olympia-Tickets dürften offen sein. Ohne die Teilnahme der NHL-Profis und nach so manchem Rücktritt aus dem Nationalteam scheinen anders als bei den beiden Weltmeisterschaften unter Sturm die Alternativen gering. «Wir haben in Deutschland leider nicht genug», sagte Stürmer Marcus Kink.

Auch im Liga-Alltag könne man sich aufdrängen, sagte Sturm: «Es hat vielleicht der eine oder andere noch nicht die gewohnte Form, aber das kann noch kommen. Von daher ist noch alles möglich.» Generell sei die Entwicklung unter dem deutschen NHL-Rekordspieler sehr positiv, betonte Verteidiger Moritz Müller: Zwei Niederlagen beim Deutschland Cup «können dem Ganzen nichts anhaben.»

In den Olympia-Gruppenspielen gegen Finnland, Schweden und Norwegen darf sich das Nationalteam keine Schwächen wie in den ersten beiden Partien von Augsburg erlauben. Anders als bei seinen bisherigen Turnieren kann sich Sturm in Südkorea nicht auf die NHL-Profis verlassen, weil die stärkste Liga der Welt ihren Spielbetrieb nicht unterbricht. Beim Erreichen der WM-Viertelfinals 2016 und 2017 waren etwa Torhüter Thomas Greiss, Dennis Seidenberg und Leon Draisaitl Erfolgsgaranten. «So schade das ist, und so weh es tut, es eröffnet anderen eine Möglichkeit», meinte DEB-Präsident Franz Reindl.