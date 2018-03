Wenn die Eishockey-Saison am Donnerstag in die heiße Phase geht, gucken die Vereine aus NRW nur zu. Zum ersten Mal könnte ein Jahrzehnt ohne Meister aus Düsseldorf, Krefeld oder Köln enden.

Düsseldorf. Am Dienstag ging es ans Aufräumen bei den Kölner Haien. Die Spieler leerten ihre Spinde, Trainer und Manager führten Abschlussgespräche. Das sei „für uns alle hier keine schöne Zeit“, sagte Trainer Peter Draisaitl dem Fanmagazin „Haimspiel“. Denn natürlich kann es für die finanziell bestens ausgestatteten Haie nicht der Anspruch sein, die am Donnerstag beginnenden Halbfinal-Serien der Deutschen Eishockey Liga vom Sofa aus zu erleben. So wie es die anderen NRW-Vereine aus Düsseldorf, Krefeld und Iserlohn tun.

Auch darunter gibt es für die Eishockey-Freunde an Rhein und Ruhr nicht viel zu lachen. In der DEL 2 spielt seit Jahren kein NRW-Vertreter, in der semiprofessionellen dritten Liga ist nur noch Essen in den Play-offs. Herne und der chaotische EV Duisburg, der immer neue Trainer rausschmeißt und kritische Journalisten aussperrt, sind längst raus. Damit geht es ihnen immer noch besser als den ehemaligen Erst- oder Zweitligisten aus Ratingen, Solingen, Neuss, Dortmund oder Grefrath. Die zogen zurück und gründeten sich neu. Teils mehrfach. Heute sind sie im Amateurbereich zu finden.

Das hat strukturelle Gründe in einem Fußball-Land wie NRW, in dem über die Jahre Dutzende Eishallen geschlossen wurden oder wie in Krefeld vor sich hinrosten. Das hat aber auch individuelle Gründe. Zu häufig waren windige Geschäftsleute bei den Clubs am Ruder. Weil die jedem glaubten, der große Geldscheine und noch größere Visionen hatte. Für die Vereine endete das nicht selten mit bösen Briefen vom Finanzamt, für manchen Funktionär in Untersuchungshaft. Von den Kleinkriegen im Landeseissportverband (LEV) um den skandalumwitterten Ex-Chef Wolfgang Sorge ganz zu schweigen.

Vor knapp drei Jahren wurde alles auf null gestellt. 38 Vereine im Land gründeten ihren eigenen Eishockeyverband NRW (EHV). Seitdem räumt der die Scherben der Vergangenheit beiseite und kümmert sich um Amateure und Nachwuchs. Der verzeichnet Zuwächse, sagt Achim Staudt aus dem EHV-Vorstand und lobt auch die kleineren Vereine. Es tue sich etwas im NRW-Eishockey. In den Play-offs kämen selbst in der vierten Liga 1000 Zuschauer. Aber noch immer fehlt es dem teuren Sport an Lobby – und damit an Sponsoren und wohlwollenden Politikern, die Eishallen bauen lassen. Im Schnitt sind die in NRW älter als 40 Jahre, vielerorts klappt es nur durch ständiges Improvisieren, ehrenamtliche Arbeit und Gönner.