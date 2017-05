Köln (dpa) - Deutschlands nächster WM-Gegner Slowakei muss im Vorrundenspiel am Mittwoch unbedingt gewinnen. Gruppengegner Lettland gewinnt zum dritten Mal

Vor der vierten deutschen Partie bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Köln verlor Ex-Weltmeister Slowakei am Dienstag auch gegen Dänemark mit 3:4 nach Penaltyschießen (0:1, 0:2, 3:0, 0:0). Für die Slowakei war es die zweite Pleite im dritten Spiel.

Auch Deutschland gewann bislang nur ein Spiel aus drei Spielen, spielte allerdings auch ausschließlich nur gegen Top-Teams. Das Spiel am Mittwoch ist wegweisend für beide Nationen im Hinblick auf eine Viertelfinal-Teilnahme. In Lettland habe beide Teams einen unerwartet starken Konkurrenten auf dem Weg in die K.o.-Runde.

Die Letten gewannen gegen den Abstiegskandidaten Italien knapp mit 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) und holten im dritten Spiel den dritten Sieg. Lettland ist am 16. Mai letzter Vorrundengegner des WM-Gastgebers.

In der Vorrundengruppe in Paris gewann Co-Gastgeber Frankreich gegen die Schweiz sein zweites WM-Spiel. Die Franzosen siegten am Abend ebenfalls mit 4:3 nach Penaltyschießen (1:0, 0:2, 2:1, 0:0). Zudem vergrößerten sich die Abstiegssorgen des slowenischen Teams. Nach dem 1:5 (0:3, 1:1, 0:1) gegen Norwegen hat Slowenien aus drei Partien nur einen Zähler geholt und liegt vor dem punktlosen Weißrussland auf dem vorletzten Tabellenrang. Die jeweils Gruppenletzten am Ende der Vorrunde steigen ab und nehmen im kommenden Jahr nur an der zweitklassigen Weltmeisterschaft teil.