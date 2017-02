Wolfsburg (dpa) - Den Grizzlys Wolfsburg ist die direkte Playoff-Teilnahme in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) kaum mehr zu nehmen. Nach dem 5:3 am Freitag beim Meister EHC Red Bull München gewann der Vizemeister auch das dramatische Nordduell gegen die Fischtown Pinguins mit 7:6 (0:0, 2:3, 5:3).

Gegen den starken Neuling aus Bremerhaven lag Wolfsburg im letzten Drittel bereits 3:5 zurück, ehe den Grizzlys vier Tore binnen vier Minuten gelangen. Das 6:7 durch Bremerhavens Wade Bergmann eine halbe Minute vor dem Ende kam zu spät für die Gäste. Wolfsburg ist mit 82 Punkten aus 47 von 52 Vorrundenspielen nur noch theoretisch aus den Top Sechs zu verdrängen, die sich direkt für das Viertelfinale qualifizieren. Bremerhaven hat mit 61 Zählern weiterhin beste Chancen auf die Teilnahme an den Pre-Playoffs, in denen zwei weitere Viertelfinalisten ausgespielt werden.

In einem weiteren hochklassigen Spiel gewannen die Adler Mannheim 3:2 nach Verlängerung (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) gegen die Nürnberg Ice Tigers und holten damit den achten Sieg am Stück. Nationalspieler Denis Reul gelang in der Overtime der entscheidende Treffer. Zwei Tore von Torjäger Patrick Reimer waren für die Franken zu wenig. Beide bereits für die Playoffs qualifizierten Teams sind mit 94 Zählern nun punktgleich, Nürnberg bleibt jedoch Tabellenzweiter.