Straubing (dpa) - Die Straubing Tigers haben Tom Pokel als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 50-jährige Amerikaner kommt vom HC Bozen zu den Niederbayern in die Deutsche Eishockey Liga, wie der Club bekanntgab.

Der Coach, der um die Jahrtausendwende hierzulande bereits Erfahrung in der DEL und der 2. Liga gesammelt hatte, tritt beim Tabellenschlusslicht die Nachfolge des jüngst gefeuerten Bill Stewart an. Pokel werde schon im Gastspiel bei den Eisbären Berlin neben dem bisherigen Interimstrainer Rob Leask hinter der Bande stehen. «Tom Pokel kennt die Szene in Europa und ist sehr erfahren», sagte Tigers-Sportchef Jason Dunham.